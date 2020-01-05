Başkan Erdoğan: Askerlerimiz şu anda Libya'ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya mutabakatı hakkında eleştirilerde bulunan muhalefeti hedef aldı. Türk askerine 'lejyoner' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin oyunlarının bozulduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, "Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık." diyerek Mehmetçik'in Libya'ya gittiğini belirtti.

Mehmetçik'in Libya'ya vereceği desteğe karşı çıkanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz bu işte dersimizi çok çalıştık" dedi.

Rusya'nın Wagner grubunun darbeci Hafter'e destek verdiğini, Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinin darbecilere destek verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz resmi hükümete destek veriyoruz, nesi yanlış" ifadelerini kullandı.

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI



Erdoğan, "Biz bu işte dersimizi çok çalıştık. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var. Şu anda bizim anlaşma yaptığımız yere uluslararası şirketleri yanımıza alabiliriz. Bu anlaşma buna mani değil.

Girit'te kıta sahanlığına girmeden hemen onun doğusundan kendi sahilimize , Akdeniz'de en fazla kıta sahanlığı olan biziz. İçeride kimler rahatsız oluyor? Bu önemli. Geçmişte Yunan ve Rumların bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu. NATO zirvesinde, Yunan Başkanıyla görüşme yapma şansı bulduk. "Biz şuanda devletle anlaşma yaptık. Siz Hafter'le işbirliği yapıyorsunuz" dedik. Hafter kim?" şeklinde konuştu.

TÜRK ASKERİ İÇİN LİBYA TEZKERESİ

Türk askerine lejyoner diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Ana muhalefet lideri bir taraftan "Doğu Akdeniz'de şu var bu var" deyip "Türkiye yok diyor" Türkiye'nin orada olması için neden tezkereye destek vermiyorsun? Ana muhalefetin söyleminde çelişki var. Tarihte Trablusgarp'taki haklarımızı elde etmek için girmiştik. Talep var, talep karşısında oraya gidiyoruz. Meşru hükümet güçlü hale getirilmeli." sözleriyle açıklamalarına devam etti.