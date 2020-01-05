Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz hakkındaki iki farklı açıklamasını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun aynı konu hakkındaki birbirini tutmayan iki farklı açıklaması Erdoğan ve programdaki gazetecileri güldürdü.

Başkan Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarına konuk olduğu programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz hakkındaki iki farklı açıklaması gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'den yaptığı bir konuşması ve Libya konusunun gündeme gelmesiyle yaptığı başka bir konuşma ekranlara getirildi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu Nevşehir'deki konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. ABD orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rus Yönetimi orada, Mısır, Katar hepsi orada. Bir tek devlet yok; Türkiye! Neden yok. Başarılı dış politika güdüyorlar sözde, Neden ve hangi gerekçeyle yok." ifadelerini kullanıyor.

Aynı Kılıçdaroğlu başka bir konuşmasında, "Şimdi çocuklarımızı Libya'ya gönderiyor. Neden Libyaya gidiyoruz? Fizan'ı duymuşsunuzdur. 'Seni Fizan'a süreceğim' diye çok kullanılır. Fizan Libya'da çöldür. Neden gidiyoruz Libya'ya, hangi gerekçeyle?" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iki konuşma arasındaki çelişkisi Başkan Erdoğan dahil programdaki gazetecileri ve moderatörü güldürdü