05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMALARI GÜLDÜRDÜ

, CHP Genel Başkanı 'nun hakkındaki iki farklı açıklamasını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun aynı konu hakkındaki birbirini tutmayan iki farklı açıklaması Erdoğan ve programdaki gazetecileri güldürdü.

'ın CNN Türk ekranlarına konuk olduğu programda 'nun hakkındaki iki farklı açıklaması gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'den yaptığı bir konuşması ve konusunun gündeme gelmesiyle yaptığı başka bir konuşma ekranlara getirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi Başkan Erdoğan'ı güldürdü: Burada ne yok ki.. KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİSİ BAŞKAN ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ: BURADA NE YOK Kİ..

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu Nevşehir'deki konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. ABD orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rus Yönetimi orada, Mısır, Katar hepsi orada. Bir tek devlet yok; Türkiye! Neden yok. Başarılı dış politika güdüyorlar sözde, Neden ve hangi gerekçeyle yok." ifadelerini kullanıyor.

Aynı Kılıçdaroğlu başka bir konuşmasında, "Şimdi çocuklarımızı Libya'ya gönderiyor. Neden Libyaya gidiyoruz? Fizan'ı duymuşsunuzdur. 'Seni Fizan'a süreceğim' diye çok kullanılır. Fizan Libya'da çöldür. Neden gidiyoruz Libya'ya, hangi gerekçeyle?" demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iki konuşma arasındaki çelişkisi Başkan Erdoğan dahil programdaki gazetecileri ve moderatörü güldürdü

Başkan Erdoğan: Askerlerimiz şu anda Libya'ya gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN: ASKERLERİMİZ ŞU ANDA LİBYA'YA GİDİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN