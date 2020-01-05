05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan: Enflasyon tek haneli olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN: ENFLASYON TEK HANELİ OLACAK

2008 yılında söylediği "Ekonomik kriz bizi teğet geçti" ifadelerini hatırlan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon konusunda da çalışmalarının karşılığının alınacağını vurguladı. Faizlerin düşmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Faiz de enflasyon da tek haneli olacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk konuk olduğu programda ekonomi hakkında da soruları cevapladı.

"TALİMATI IMF'DEN ALIYORLARDI"

2008'de krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylediğinde yanında olmasına rağmen karşı çıkanların günümüzde parti kurmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." dedi.

"FAİZ DE ENFLASYON DA TEK HANELİ OLACAK"

Başkan Erdoğan, "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. 2020'de faiz de enflasyon da tek haneli olacak." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? BAŞKAN ERDOĞAN FİYAT BİLGİSİ VERDİ! YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR? YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Başkan Erdoğan: Askerlerimiz şu anda Libya'ya gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN: ASKERLERİMİZ ŞU ANDA LİBYA'YA GİDİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamaları Başkan Erdoğan'ı güldürdü KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMALARI BAŞKAN ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN