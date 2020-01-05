Başkan Erdoğan: Enflasyon tek haneli olacak
2008 yılında söylediği "Ekonomik kriz bizi teğet geçti" ifadelerini hatırlan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon konusunda da çalışmalarının karşılığının alınacağını vurguladı. Faizlerin düşmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Faiz de enflasyon da tek haneli olacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk konuk olduğu programda ekonomi hakkında da soruları cevapladı.
"TALİMATI IMF'DEN ALIYORLARDI"
2008'de krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylediğinde yanında olmasına rağmen karşı çıkanların günümüzde parti kurmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." dedi.
"FAİZ DE ENFLASYON DA TEK HANELİ OLACAK"
Başkan Erdoğan, "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. 2020'de faiz de enflasyon da tek haneli olacak." şeklinde konuştu.
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