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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil hakkında flaş bir açıklama geldi. Açıklamada yerli otomobilin fiyatıyla ilgili detaylar verildi. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleriyle dikkat çekiyor. 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 22:35
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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

Yerli otomobil fiyatı ve özellikleri hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Başkan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında yerli otomobil fiyatı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı yerli otomobil fiyatı açıklamasında; "Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek." diyerek fiyatla ilgili detay verdi. İşte, yerli otomobil fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilenler…

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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan açıklamasında; "Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.