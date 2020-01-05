Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?

Yerli otomobil fiyatı ve özellikleri hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Başkan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında yerli otomobil fiyatı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı yerli otomobil fiyatı açıklamasında; "Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek." diyerek fiyatla ilgili detay verdi. İşte, yerli otomobil fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilenler…