Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir? Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil hakkında flaş bir açıklama geldi. Açıklamada yerli otomobilin fiyatıyla ilgili detaylar verildi. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleriyle dikkat çekiyor. 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar.
Giriş Tarihi: 05.01.2020 22:33Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 22:35
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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
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41
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
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41
Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
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Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?