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Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL MESAJI

2022'de seri üretime geçecek olan milli elektrikli otomobil hakkında konuşan , "CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette." ifadelerini kullandı. Aracın konforlu ve rahat olduğunu da belirten Erdoğan, "Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz" dedi.

CNN Türk ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan , yerli elektrikli otomobil hakkında bilgi verdi.

Tasarımı ilk gördüğünde heyecanlandığını belirten Erdoğan, "5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir" dedi.

"BU YILIN SONU İTİBARİYLE..."

, "İlk arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman. Bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olacaklar ama." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

FABRİKANIN YERİ DE BELLİ OLDU

Fabrikanın yerinin belli olduğunu canlı yayında açıklayan Erdoğan, "1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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