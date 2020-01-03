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Türkiye'den Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
TÜRKİYE'DEN KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denildi. Öte yandan Dışişleri, "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin düzenlediği operasyonda 'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

Öte yandan Dışişleri, "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca, "Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" açıklamasında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı sonucu Bağdat'ta hayatını kaybetmesi hakkında Dışişleri'nden yapılan açıklamaının tamamı şöyle;

"Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz.

Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.

Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat'ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır.

Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.

Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur.

Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."

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