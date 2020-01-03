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Bakan Berat Albayrak'tan Tekirdağ'a ve Çanakkale'ye teşekkür mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇANAKKALE VE TEKİRDAĞ'A TEŞEKKÜR

, dün ve 'da iş insanları ile buluştu, esnaf ziyaretlerinde bulundu ve halk ile kucaklaştı. Çanakkale ve Tekirdağ ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak her iki ile de teşekkür etti.

, dün ve 'da iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Berat Albayrak'tan Tekirdağ'a teşekkür mesajı BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN TEKİRDAĞ'A TEŞEKKÜR MESAJI

İLGİ YOĞUNDU

Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI

Bakan Berat Albayrak, Çanakkale ve Tekirdağ halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.

Bakan Berat Albayrak'tan Çanakkale'ye teşekkür mesajı BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ÇANAKKALE'YE TEŞEKKÜR MESAJI



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