Bakan Berat Albayrak'tan Tekirdağ'a ve Çanakkale'ye teşekkür mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Çanakkale ve Tekirdağ'da iş insanları ile buluştu, esnaf ziyaretlerinde bulundu ve halk ile kucaklaştı. Çanakkale ve Tekirdağ ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak her iki ile de teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Çanakkale ve Tekirdağ'da iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İLGİ YOĞUNDU
Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.
TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI
Bakan Berat Albayrak, Çanakkale ve Tekirdağ halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Çanakkale ve Tekirdağ ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.
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