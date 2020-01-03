ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani kimdir? Neler yaptı? Hakkında bilmedikleriniz

ABD, Irak'ta düzenlediği operasyon ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'yi öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden imalı bir şekilde Amerikan bayrağı paylaşırken Pentagon, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." açıklaması yaptı. Pentagonun bu açıklamasından kısa süre sonra İran dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı. Öte yandan Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr 2008 yılında bizzat kendisi tarafından lağvedilen "Mehdi Ordusu"nun tekrar aktif edilmesi çağrısında bulundu. Sadr, el Yevmül Mevud Tugayı'na Irak'ı savunmaları için hazır olmaları emrini verdi. İşte tüm dünyanın başını döndüren ve savaş çanlarının çalmasına neden Trump'un "Ölüm emri" sonrası ABD'de karıştı. Peki dünya gündemine bomba gibi düşen olayda öldüren Kasım Süleymani kimdir? İşte Kasım Süleymani hakkında bilmedikleriniz...