Son dakika: ABD'den flaş İran açıklaması
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikasttin ardından yeni bir açıklama geldi. Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikastin ardından yeni bir açıklama geldi.
Mike Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" dedi.
İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? KASIM SÜLEYMANİ İRAN İÇİN NELER YAPTI? İŞTE KASIM SÜLEYMANİ’NİN HAYATI...
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