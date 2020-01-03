Son dakika: ABD'den flaş İran açıklaması

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikasttin ardından yeni bir açıklama geldi. Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan suikastin ardından yeni bir açıklama geldi.

Mike Pompeo, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" dedi.



