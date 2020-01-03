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Son dakika: ABD'den flaş İran açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
ABD'DEN FLAŞ İRAN AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı , Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'ye yapılan suikasttin ardından yeni bir açıklama geldi. Pompeo, " ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike , Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'ye yapılan suikastin ardından yeni bir açıklama geldi.

Mike Pompeo, " ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" dedi.

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