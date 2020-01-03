Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Trump'tan ilk açıklama!

Gelen son dakika haberine göre; İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hava saldırısıyla öldürülmesi emrini veren ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

İran'ın kritik isimlerinden olan ve son 40 yılına damaga vuran isimlerden olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişikin olarak sabah saatlerinde yalnızca ABD bayrağı paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı, ama asla bir müzakereyi de kaybetmedi" dedi.

BAĞDAT'TA ABD OPERASYONU

Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi. Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı'na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti. Saldırıda Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de öldürüldü.

İRAN'IN KRİTİK İSMİ GENERAL KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de saldırıda öldürülmesi tüm dünyada yankı uyandırdı.

PENTAGON: EMRİ TRUMP VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu. Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."