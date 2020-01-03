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Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Netanyahu ülkesine döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020
NETANYAHU ZİYARETİ YARIDA KESTİ! ÜLKESİNE DÖNÜYOR

İsrail Başbakanı Binyamin , 'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle 'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönüyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'nun ziyaretini yarıda keserek birkaç saat içinde ülkeye döneceği belirtildi.

General Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, İsrail işgali atındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon Kayak Merkezi'ne saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşı, Merkezi bugün kapalı tutma kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in de durum değerlendirmesi yapmak için Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent 'de bir araya geleceği duyurulmuştu.

Ayrıca, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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