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Kasım Süleymani'nin cesedi ile ilgili son dakika gelişmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
KASIM SÜLEYMANİ'NİN CESEDİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

Son dakika haberi: Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürülen İranlı komutan 'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi.

ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan hayatını kaybetti. Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Süleymani'ye ait yüzük görülüyor. Resmi kaynaklar da fotoğraftaki yüzüğün Süleymani'ye ait olduğunu doğruladı.

TRUMP'IN TALİMATI İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı 'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurdu.

İranlı General Kasım Süleymani kimdir? Kasım Süleymani İran için neler yaptı? İşte Kasım Süleymani’nin hayatı... İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? KASIM SÜLEYMANİ İRAN İÇİN NELER YAPTI? İŞTE KASIM SÜLEYMANİ’NİN HAYATI...

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