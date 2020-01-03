Kasım Süleymani'nin cesedi ile ilgili son dakika gelişmesi
Son dakika haberi: Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi yüzüğünden teşhis edildi.
ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Süleymani'ye ait yüzük görülüyor. Resmi kaynaklar da fotoğraftaki yüzüğün Süleymani'ye ait olduğunu doğruladı.
TRUMP'IN TALİMATI İLE ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.
Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurdu.
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