Başkan Erdoğan, annesi ve babasının kabirlerini ziyaret etti

CAMİSİ'NDE

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti.Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan 'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan, burada annesi ve babası için dua etti.Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti

Öte yadnan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.