03 Ocak 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, annesi ve babasının kabirlerini ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
ERDOĞAN, ANNESİ VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Başkan , İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi ve babası 'ın kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti.

Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.



Erdoğan burada annesi ve babası 'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan, burada annesi ve babası için dua etti.

Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti





ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI HZ. ALİ CAMİSİ'NDE KILDI

Öte yadnan Başkan , cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

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