Son dakika: Ahmet Altan'a bir şok daha!
Son dakika haberi: FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan’a bir kötü haber de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi. Altan, 5 yıl 11 ay hapse çarptırıldığı iki ayrı suçtan aldığı cezayı bozmak için istinafa başvurmuştu. Ancak İstanbul BAM 3. Ceza Dairesi, kararı yerinde görerek Altan’ın aldığı cezayı onadı.
Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan'ın FETÖ internet sitesi Haberdar.com'da 27 Haziran 2016'da kaleme aldığı 'Ezip Geçmek' başlıklı yazısında kullandığı ifadeler sebebiyle iki ayrı suç kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda iddianame düzenlenme düzenlenmişti.
ALTAN'A İKİ SUÇTAN 5 YIL 11 AY CEZA
Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, Altan hakkında yazdığı makale ile silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı hem de örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verilmişti. Ayrıca Altan'a diğer suçtan 2 yıl 11 ay hapis çıkmıştı. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaşmıştı.
MAHKEME KARARI ONADI
SABAH'ın haberine göre, kararı istinafa götüren Ahmet Altan'a bir kötü haber de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM)'nden geldi. Yerel mahkemenin cezasını değerlendiren İstanbul BAM 3. Ceza Dairesi, Altan hakkında verilen hapis cezasını onadı.
Kararda şu satırlara yer verildi: "Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda ön görülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurusundan bulunanların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurusunun esastan reddine…"
Bilindiği gibi Ahmet Altan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilmişti.
Ahmet Altan'ın tahliyesinin kaldırılması için savcılık itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Ahmet Altan hakkında tutuklamaya yönelik tutuklama kararı vermişti. Bu kararla birlikte Ahmet Altan, Göztepe'deki evinden polisler tarafından gözaltına alınmış, tekrar cezaevine gönderilmişti.
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