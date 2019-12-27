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Başkan Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BÜTÜN DÜNYA KONUŞUYOR!

'nin otomobili görücüye çıkmasının ardından kısa süre sonra Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına çıktı. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer aldı. hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı , Gebze'de 'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

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BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

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