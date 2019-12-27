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27.12.2019

Başkan Erdoğan yerli otomobili kullandı! İşte o görüntüler |VİDEO son dakika haberi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçti ve Bilişim Vadisi'nin içerisinde yerli otomobilinin SUV modelini test etti. Başkan , yerli otomobilin direksiyonuna geçti ve Bilişim Vadisi'nin içerisinde yerli otomobilinin SUV modelini test etti.

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sürücü koltuğuna geçerek aracı dikkatle inceledi.

Erdoğan ayrıca konuşmasını bitirirken "Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum'' dedi. Erdoğan, fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağını da açıkladı. Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda da böyle görüntülendi.

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