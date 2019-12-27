Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı Dokuma Fabrikası'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
108 metre kare halıyı teslim ettiler. Bunu el işleriyle dokuyanlar kimlerdi. Herekeli hanım kardeşlerimdi. Kendilerini misafir ettim geldiler Külliye'de beraber olduk. Kendilerine teşekkür ettim.
Bugün bir taraftan Suv denilen otomobilimizin tanıtımını yaptık burada da sizinleyiz. Buradan fabrikaya geçeceğim.
Gençler şunu unutmayın. "Aşk ile koşan yorulmaz." Onun için durmak yok yola devam diyeceğiz.
31 Mart seçimlerinde %56 ile vermiş olduğunuz destek sebebiyle Kocaeli kardeşlerimize şükran sunuyorum.
Siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için çalışmalaya, üretmeye ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündemine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla uğraşacak tek bir saniyemiz yok. Milletimizin 2023, 2053, ve 2071 vizyonuzla buluşturmak için çalışıyoruz. Ülkemize yeni eserler kazandırmanın mücadelesindeyiz. Bu uğurda bize destek verecek herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Vizyonsuzların bizi engellemisine fırsat vermeyeceğiz.
Ülkeye ve millete hizmet her şeyden önce görev meselesidir. Çalışmaktan üretmekten millete hizmet etmek istemeyen siyasetçiler bin türlü bahane üretirler. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek bir yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle "CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir." Yasakları kaldırmak istersiniz karşısınızda bunları bulursunuz.
Daha aracı bile görmeden kimi zaman aynasını, motorunu bahane ederek içindeki kin ve nefreti gösterdiler. Devrim otomobiline karşı çıktınız bu da Devrim otomobilidir bilesiniz. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.
İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır.
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