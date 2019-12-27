27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.12.2019

Ve örtü kalktı! İşte Türkiye'nin yerli otomobilinde ilk görüntüler |Video sondakika haberi

Son dakika haberi... Türkiye için tarihi gün 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlene törenle tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model salondakiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Öte yandan yerli otomobil tanıtımında kullanılan görsel şölen büyük beğeni topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İlk otomobilin yollarda olacağı tarih belli oldu
İlk otomobilin yollarda olacağı tarih belli oldu
Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık
"Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık"
İşte yerli otomobil...
İşte yerli otomobil...
Ve örtü kalktı! İşte Türkiye'nin yerli otomobili...
Ve örtü kalktı! İşte Türkiye'nin yerli otomobili...
Erdoğan'dan asgari ücret zam oranıyla ilgiliaçıklama
Erdoğan'dan asgari ücret zam oranıyla ilgiliaçıklama
Yerli otomobilin ismi ne zaman açıklanacak?
Yerli otomobilin ismi ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçti
Başkan Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçti
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı
'Sözcü' davasında karar! Çölaşan'a FETÖ'den hapis cezası
'Sözcü' davasında karar! Çölaşan'a FETÖ'den hapis cezası
Boğaz'daki kaza anı kameraya yansıdı
Boğaz'daki kaza anı kameraya yansıdı
Boğaz'daki kaza anını anlattı Siren seslerini duydum
Boğaz'daki kaza anını anlattı "Siren seslerini duydum"
Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Daha Fazla Video Göster