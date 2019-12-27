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27.12.2019
Ve örtü kalktı! İşte Türkiye'nin yerli otomobilinde ilk görüntüler |Video sondakika haberi
Son dakika haberi... Türkiye için tarihi gün 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlene törenle tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model salondakiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Öte yandan yerli otomobil tanıtımında kullanılan görsel şölen büyük beğeni topladı.
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