27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte yerli otomobilinin üretileceği Bursa Gemlik'teki yer...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
İŞTE YERLİ OTOMOBİLİNİN ÜRETİLECEĞİ YER...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

İşte Türkiye'nin yerli otomobiline verilecek olan destekler |Video İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİNE VERİLECEK OLAN DESTEKLER |VİDEO

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.



Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor.




Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Yerli otomobil ilk SUV modelinin tanıtım filmi yayınladı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor YERLİ OTOMOBİL İLK SUV MODELİNİN TANITIM FİLMİ YAYINLADI! SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR
İşte Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk kareler İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİNDEN İLK KARELER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN