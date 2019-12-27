Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Yerli Otomobil" tanıtım programında önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Burası Türkiye'nin bilişim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız." dedi.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği "Yerli Otomobil" tanıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında detayları anlattı.

Başkan Erdoğan, "Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı millete bırakıyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gece gündüz çalıştı. Devrim otomobilini engellediniz. Bu devrin otomobilini engellemelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Erdoğan yerli otomobil fabrikasının Bursa'da kurulacağı yeri de açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa'da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte "Yerli Otomobil"den gelen ilk görüntüler:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri bu anlamlı buluşmada, en kalbi duygularla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Burası Türkiye'nin bilşim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü.

Bu iş için mühendislerimiz gecesini gündüzüne kattı, evinden, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ki CEO'muz böyle bir arkadaşımız, kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Fakat bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün araçları ilk kez sizlerle paylaşıyoruz.

"BU SÜREÇTE SESSİZ AMA DERİNDEN GİDİLDİ"

İçinde bulunduğumuz bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin bilişim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem bilişim vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterimini sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değildi. İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kâbusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. İşte dışarda Devrim otomobilini gördük. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, Devrim otomobilimizin başına da aynısı gelmiştir. Kimin sesi olduğu artık gün gibi aşikar olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi bunun da hem psikolojik hem de fiili olarak sabote edildiğini görüyoruz. Zor şartlarda kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla takip edilen kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacının ne olduğunu gördük.

"İHRACATIMIZ 32 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğunuzu hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı.

Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık. Girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren babayiğitler ortaya çıktı ve TOGG'u kurdu.

"100'ÜN ÜZERİNDE TÜRK MÜHENDİSİ"

Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.

60 YILDIR BU HAYALİN PEŞİNDE KOŞTUK

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. 'Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. 'Devrim' otomobili için harekete geçildiğinde Türkler otomobil üretemez diye kampanya başlatılıyor.

65 YILIN HESABINI SORMAYI DA MİLLETİMİZE BIRAKIYORUM

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyorum. Bu millet yapar. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.

"17 YILDIR TER DÖKÜYOR, EMEK VERİYOR, MÜCADELE EDİYORUZ"

Bugünkü noktaya gelebilmek için 17 yıldır ter döküyor, emek veriyor, mücadele ediyoruz. Peki, 17 yılın sonunda ne oldu? Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar yükselterek, 4 kat artırdık. Her ne kadar son yıllarda dolar bazında bir miktar düşüş yaşanmışsa da, inşallah en kısa sürede trilyon dolar rakamını aşarak, hak ettiğimiz yere geleceğiz. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselterek, 5 kat ileriye taşıdık. İstihdamda 9 milyona yakın bir artış sağladık. Bu vesileyle, dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 yılı asgari ücret rakamının ülkemize, işverenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan bu artış sonunda asgari ücret, 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

Ülkemize, ulaşım altyapısına yaptığımız yatırımlarla da çağ atlattık. Bunun en güzel örneklerinden biri hemen yanı başımızdaki, Türkiye'nin yüz akı projelerinden Osmangazi Köprüsüdür. Daha pek çok mega projeyle yolları, köprüleri, havalimanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

"3 MİLYON METREKARENİN ÜZERİNDE BİR ALANDA KURULAN..."

Yaptığımız yatırımlarla güçlü bir bilim ve teknoloji iklimi tesis ettik. Bugün, 207 üniversitemiz, 1.572 Ar-Ge ve Tasarım merkezimiz, 85 Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, bu altyapı etrafında çalışan 112 bin araştırmacımız var. Bilişim Vadimiz ile işte bu sisteme yeni ve çok güçlü bir aktörü daha dâhil ediyoruz. Böylece, dünyadaki başarılı örneklerden bir benzerini ülkemizde kurmuş oluyoruz. Burası Milli Teknoloji Hamlemizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek bir yerdir. Bilişim Vadisi, 3 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda kurulan yaklaşık 200 bin metrekare kapalı bölümüyle, ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesidir.

MİLLİ SİHA, MİLLİ İHA, MİLLİ HELİKOPTER, GEMİ, TÜFEK...

Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıma gayesiyle kurduğumuz bu vadiyle, yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri sayesinde, güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma yönünde ilerliyoruz. Milli SİHA, milli İHA, milli helikopter, gemi, tüfek, eğitim uçağı, elektro-optik sistem, mühimmat gibi ürünler, Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi ve kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Şimdi artık sıra, bu ürünleri sivil teknolojilere uyarlayarak, daha geniş bir alana damga vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki babayiğitlerimizin yaptığı gibi, ellerini taşın altına koyması gerekiyor.

ÜRETİM YERİ BELLİ OLDU

Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa'da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız.

"ŞAHSIM ADINA İLK SİPARİŞİ VERİYORUM"

Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bu otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesinde milletimizin desteğini göstermek üzere ön satış süreci başlatılabilir. Dünyada benzer projelerde kullanılan bu yöntemi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum."