Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Gelen son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu CHP yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul hakkındaki başvuru için kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. AYM'nin kararı oybirliğiyle alındı.

CHP BAŞVURU YAPMIŞTI

CHP, yap-işlet-devret modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul için yatırım yapacakları tehdit etmiş CHP'li Ekrem İmamaoğlu ise yetkisi dışında açıklama yaparak İBB'nin protokolden çekileceğini söylemişti.

DÜN ÇED RAPORU KABUL EDİLMİŞTİ

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.