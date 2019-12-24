24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
AYM'DEN KANAL İSTANBUL KARARI

Gelen son dakika haberine göre; , 'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu CHP yapmıştı.

, hakkındaki başvuru için kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Kanal 'un yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. AYM'nin kararı oybirliğiyle alındı.

CHP BAŞVURU YAPMIŞTI

CHP, yap-işlet-devret modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul için yatırım yapacakları tehdit etmiş CHP'li Ekrem İmamaoğlu ise yetkisi dışında açıklama yaparak İBB'nin protokolden çekileceğini söylemişti.

DÜN ÇED RAPORU KABUL EDİLMİŞTİ

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.

Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert Kanal İstanbul tepkisi DEVLET BAHÇELİ'DEN CHP'YE ÇOK SERT KANAL İSTANBUL TEPKİSİ
Bakan Murat Kurum: İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nden tek taraflı olarak... BAKAN MURAT KURUM: İBB'NİN KANAL İSTANBUL PROJESİ'NDEN TEK TARAFLI OLARAK...
Kanal İstanbul depremleri tetikler mi? Uzman isim cevap verdi: Etkilemez KANAL İSTANBUL DEPREMLERİ TETİKLER Mİ? UZMAN İSİM CEVAP VERDİ: ETKİLEMEZ
Kanal İstanbul ÇED raporu kabul edildi! Son söz 15 gün sonra söylenecek KANAL İSTANBUL ÇED RAPORU KABUL EDİLDİ! SON SÖZ 15 GÜN SONRA SÖYLENECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN