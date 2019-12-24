24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Murat Kurum: İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nden tek taraflı olarak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
HÜKÜMETTEN KANAL İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı , " Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız." dedi. Toplantı ardında soruları yanıtlayan Bakan Kurum "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Murat Kurum: İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nden tek taraflı olarak... BAKAN MURAT KURUM: İBB'NİN KANAL İSTANBUL PROJESİ'NDEN TEK TARAFLI OLARAK...

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEK TARAFLI OLARAK ..."

Toplantı ardından soruları yanıtlayan Bakan Kurum "( Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok." dedi.

Ayrıca Kurum, "Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN