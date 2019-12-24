Kanal İstanbul depremleri tetikler mi? Uzman isim cevap verdi: Etkilemez
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kanal İstanbul'un depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruya "Projenin depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz" cevabını verdi.
Aynı zamanda Bakırköy Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Mag-Der) Başkanlığı'nı sürdüren İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kanal İstanbul Projesi'nin depremleri tetikleyip tetiklemeyeceğine yönelik soruyu yanıtladı.
Dr. Oğuz Gündoğdu, "Projenin depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin
üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz." dedi.
KANAL İSTANBUL DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?
İşte Dr. Oğuz Gündoğdu Gündoğdu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Benim fikrim; Kanal İstanbul'un, depremleri tetikleme konusunda bir etkisi olmaz. Yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin
üzerinde büyüklükte deprem hazırlığı var. Kuzey Anadolu Fay hattını tetikleyecek etki yapmaz. Depremi tetikleyemez ama 'depremden nasıl etkilenir?' ayrı bir şey. Bu ucu açık.
KANAL İLE BİRLİKTE TETİKLENMESİ ÇOK DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL
7'nin üzerinde bir deprem İstanbul için çok büyük bir tehlike demek. Buna karşı nasıl tedbir alınacak? Alınacaksa nasıl önlemler alınıyor. Jeo-teknik araştırmalar hangi ölçüye göre yapılmış? Çalışmaların alanlarında uzman bilim insanları tarafından elden geçirilmesi gerekir. Yerin 18-20 kilometre derinliğinde olan bir depremin kanal ile birlikte tetiklenmesi çok doğru bir şey değil."
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