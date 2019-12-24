24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesi için çalışma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
LİBYA TEZKERESİNİN MECLİS'E GELMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

ile mutabakat sonrası tezkerenin Meclis'e gelmesi için çalışma yapılıyor. Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Başkan da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

'ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere üzerinde çalışılıyor. Yeni yılda Meclis'in ilk mesai konularından birinin Libya tezkeresi olması bekleniyor.

Dün bu konu, 'nin MYK Toplantısında da gündeme geldi, konu enine boyuna değerlendirildi. Toplantıda, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasının içinde Libya tezkeresinin de, Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili hususların da yer almasına ilişkin görüşler ifade edildi.

Başkan Erdoğan açıklamıştı! Mehmetçik Libya'ya gidecek mi? Sıcak gelişme |Video BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! MEHMETÇİK LİBYA'YA GİDECEK Mİ? SICAK GELİŞME |VİDEO
Başkan Erdoğan Libya anlaşmasıyla ilgili konuştu: Sevr ters yüz edildi! |Video BAŞKAN ERDOĞAN LİBYA ANLAŞMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU: SEVR TERS YÜZ EDİLDİ! |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN