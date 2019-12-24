Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesi için çalışma başlatıldı

Libya ile mutabakat sonrası tezkerenin Meclis'e gelmesi için çalışma yapılıyor. Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Libya'ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere üzerinde çalışılıyor. Yeni yılda Meclis'in ilk mesai konularından birinin Libya tezkeresi olması bekleniyor.

Dün bu konu, AK Parti'nin MYK Toplantısında da gündeme geldi, konu enine boyuna değerlendirildi. Toplantıda, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasının içinde Libya tezkeresinin de, Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili hususların da yer almasına ilişkin görüşler ifade edildi.