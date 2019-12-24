İstek Vakfı'nın açıklamasına avukat Betül Altınsoy isyan etti! "Aklımızla dalga geçiyorlar"
İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u de isyan ettirdi. Vakıf, yaptığı açıklamada tüm görüntü kayıtlarının eksiksiz olarak verildiğini, delil karartma ve örtbas gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını iddia etti. Vakfın açıklamasına ilişkin bir açıklama daha yapan avukat Betül Altınsoy, "Duyurunun başında “karalama” olarak nitelendirdiği iddialarımızın tamamını duyurunun içeriğinde kabul ediyor ancak aklımızla dalga geçen bahaneler ekleyerek!" ifadelerine yer verdi.
İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ileri sürdü.
Avukatın bu iddiasına yönelik İstek Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf, yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili kendilerinin hedef alındığını, haklarında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi.
Vakıf, haklarındaki delil karartma, kamera görüntülerini örtbas etme iddialarını yalanladı. Vakıf, "Kurum olarak, hukukun üstünlüğüne saygımız doğrultusunda mahkeme sürecinin en sağlıklı şekilde devam etmesi ve adaletin yerini bulması için tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
İSTEK VAKFI'NIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN TEKRAR KONUŞTU
Avukat Betül Altınsoy, İSTEK VAKFI'nın yaptığı açıklamaların ardından Twitter hesabından bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Betül Altınsoy'un açıklamaları şöyle:
İstek Vakfı DM kutusuna bir kamuoyu duyurusu bırakıyor. Duyurunun başında "karalama" olarak nitelendirdiği iddialarımızın tamamını duyurunun içeriğinde kabul ediyor ancak aklımızla dalga geçen bahaneler ekleyerek! Tek tek üzerinden geçeyim:
Öncelikle duyurunun en başında üzerimizde hissettiğimiz baskıya karşı gösterdiğimiz tepkiyi bir "karalama kampanyası" olarak nitelemişler. Yani yine İLK REFLEKSLERİ ve İLK GÜNDEMLERİ marka değerini korumak olmuş.
Peki sevgili İstek Vakfı, olaydan bu yana bu iddia ile ilgili neredeyse her yerden haberleri ben mi sildirdim? Ekşisözlük'te girilmiş olan entry'i bile ben mi kaldırttım?
Ne mağdur aileyi, ne avukatı olarak beni, ne de kamuoyunu konu ile ilgili tatmin edici şekilde aydınlatamıyor olmanızın sorumlusu ben miyim?
5 yaşında bir çocuğun istismar edilmesi mi özel hayat? Eğer söyledikleri gibi gerekçe "özel hayatın gizliliği" ise, "resmi makamlara teslim ederiz" diyerek veliyi başından savmak ve zaman kazanmak yerine derhal resmi makamları devreye sokup görüntüleri teslim edemezler miydi?
Vakıf duyuruda 12 Aralık'ta görüntüleri yetkili makamlara teslim ettiğini belirtmiş. Bunun belgesi nerede? Davadaki görüntüler 27 Aralık'ta polis tarafından EL KONULARAK, yani zorla alınmış. Belgesi burada:
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