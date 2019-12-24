İstek Vakfı'nın açıklamasına avukat Betül Altınsoy isyan etti! "Aklımızla dalga geçiyorlar"

İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u de isyan ettirdi. Vakıf, yaptığı açıklamada tüm görüntü kayıtlarının eksiksiz olarak verildiğini, delil karartma ve örtbas gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını iddia etti. Vakfın açıklamasına ilişkin bir açıklama daha yapan avukat Betül Altınsoy, "Duyurunun başında “karalama” olarak nitelendirdiği iddialarımızın tamamını duyurunun içeriğinde kabul ediyor ancak aklımızla dalga geçen bahaneler ekleyerek!" ifadelerine yer verdi.

İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ileri sürdü.

Avukatın bu iddiasına yönelik İstek Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf, yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili kendilerinin hedef alındığını, haklarında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi.