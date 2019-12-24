Kanal İstanbul ÇED raporu kabul edildi! Son söz 15 gün sonra söylenecek

Tüm dünyanın ve muhalefetin istemediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ise "hayalim" dediği Kanal İstanbul Projesi, boğaz ticareti nedeniyle büyük önem taşıyor. Proje için yapılan ÇED raporunda ise son söz 15 gün sonra söylenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak. ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.