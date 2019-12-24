24 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kanal İstanbul ÇED raporu kabul edildi! Son söz 15 gün sonra söylenecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
KANAL İSTANBUL İÇİN SON SÖZ 15 GÜN SONRA...

Tüm dünyanın ve muhalefetin istemediği, Başkan ’ın ise "hayalim" dediği Projesi, boğaz ticareti nedeniyle büyük önem taşıyor. Proje için yapılan ÇED raporunda ise son söz 15 gün sonra söylenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak. ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN