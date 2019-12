Başkan Erdoğan: Mülteci şehriyle tarihe geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'deki BM Mülteciler Zirvesi sonrası medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin güvenli bölgede 'mülteciler şehri' kurma kararlılığının altını çizen Başkan Erdoğan: Bunu başarırsak, tarihe bir örnek olarak geçecek.'Türkiye kurdu' diyecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Zirvesi'nin ardından, Cenevre'den Malezya'ya geçmeden önce medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

(Güvenli Bölge Planına destek konusunda) Çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik olarak en saygın olduğunu zannettiğimiz ülkelerinden bile "Biz de varız" diyen çıkmadı. Daha önce de söylediğim gibi, Tel Abyad-Resulayn arasındaki 120 kilometre uzunluk ve 32 kilometre derinlikteki alan üzerinde inşallah böyle bir adımı atabiliriz. Amerikalılarla gerekse salı günü Sayın Putin ile de görüştük. Hepsi "dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürelim" diyorlar. Bunu başarırsak, tarihe bir örnek olarak geçecek. "Böyle bir mülteciler şehrini veya şehirlerini Türkiye kurdu" diyecekler. Bu da bizim için çok önemli. Projemiz gayet güzel. Belki bu adımı attıktan sonra "Biz de burada olalım" diyenler çıkabilir. Biz yine de onlara çağrımızı devam ettireceğiz.

(Bahçeli Libya'ya asker gönderilmesini destekliyor. Kılıçdaroğlu "Neden asker gönderiyoruz, ne işimiz var Libya'da?" diyor sorusuna) Sayın Bahçeli'nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ana muhalefetin zaten huyu, sınırlarımızın dışına çıkmaya bizi mecbur eden herhangi bir olay olduğu zaman, "Orada ne işimiz var" demek. Suriye meselesinde de "Bizim orada ne işimiz var?" diyorlardı. Ama bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte bir tarih meselesi. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir. Yunanistan Başbakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, onlar Libya Mutabakatının hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz de tam aksine, "Bu uluslararası deniz hukukuna uygundur" diyoruz. Bazı çalışmalarımız var. Zaman içerisinde uluslararası camiayla da paylaşacağız.





RUSLAR WAGNER'LERİ GÖNDERMİŞ

(Doğu Akdeniz'de başka adımlar da söz konusu mu?) Bunlar, gelişmelere göre anbean olabilecek adımlardır. Bir tarafta -Libya'da- savaş var. Adam geliyor bir bölgeyi kuşatıyor, ateşe tutuyor. Şu anda Libya ordusu gereğini yapıyor. Mesela Ruslar Wagner'leri vermiş, bu adamlar orada. Şu anda Abu Dabi yönetiminin, Mısır yönetiminin oraya verdiği bir destek var. Kime? Hafter'e. Hafter'in uluslararası tanınırlığı var mı? Yok. Kimse kabul etmiyor, Berlin Süreci bile Hafter'i kabul etmiyor aslında.



MOSKOVA'YA LİBYA HEYETİ

(Putin ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi gündeme geldi mi?) Dışişleri bakan yardımcısı, savunma bakan yardımcısı ile istihbarattan ve ulusal güvenlikten oluşan bir heyetle, kısa bir zaman içerisinde arkadaşlarımız Moskova ziyareti yapacaklar.





BERLİN SÜRECİNDE DE VARIZ

Pazartesi akşamı Şansölye Merkel ile görüşmemiz oldu. Berlin sürecinde özellikle bizim de bulunmamızı istedi. Cezayir şu anda yeni başkanını seçti, Tunus hakeza yeni başkanını seçti. Katar'ın zaten mevcut başkanı var. Bunlar Libya halkının da inandığı güvendiği ülkeler. Dolayısıyla, bu ülkeler süreçte yer alırlarsa, Libya halkı da "Biz buraya inanırız, güveniriz" der. Sayın Putin de aynı kanaatte. Ocak ayı içerisinde yapılacak toplantıya katılacak olanları bir görelim, ona göre bizden kimin katılacağının kararını veririz.



YENİ PARTİ YORUMU: AK PARTİ'NİN HAZAN MEVSİMİ YOK

(Yeni oluşum sınamaları var. AK Parti çınarından kopan bir yaprak söz konusu, ömrü ne olur?) AK Parti bir çınardır. Yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye'ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Arkadaşlarıma hep söylüyorum: "Asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna!" Biz zaten "Durmak yok, yola devam" diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Bundan önce de bu işi yaşadık. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini hatırlarsınız?





SİMİT SARAYI AÇIKLAMASI: BUNU TASVİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL

(Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı almak için Rekabet Kurumu'na başvurmasına ilişkin) Genel müdürümüz, "Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz" dedi. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz tamamını görev zararlarından kurtardık.



KILIÇDAROĞLU BAKAR KÖR, UMARIM İHA'LARI GÖRÜR

(Kılıçdaroğlu'nun "İktidar Doğu Akdeniz'de hiçbir şey yapmıyor" açıklamasına ) Bundan birkaç ay önceydi, kalktı, ne dedi; "Hükümet, Doğu Akdeniz'de hiçbir şey yapmıyor. Oralarda bulunmuyor, görülmüyor. Fransız orada, şu orada, bu orada." Oysa sondaj gemilerimiz sismik araştırma gemilerimiz, firkateynlerimiz, helikopterlerimiz, hepsi oradaydı. Gözü var ama görmüyor. Ne yapalım? Bakar kör.

(İHA'lar KKTC'de değil mi? sorusuna) Sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey, her an değişeb-i lir. Libya da bu tür ihtiyaçlarını karşılıyor. Askeri Güvenlikv e İşbirliği Anlaşması, aramızdaki dayanışmayı daha da güçlü kılacak. Tabi şu anda Geçitkale'ye inen İHA'ların konumu, işlevi de önemli. Herhalde bundan sonra sayın Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de var mıyız, yok muyuz?" demez umarım. Bu kadar uzun bir kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin oralarda olmaması söz konusu olabilir mi?

(Kılıçdaroğlu'nun Kürecik ve İncirlik'le ilgili itidal tavsiyesine ve kapatma tavsiyesine) Neyin itidalinden bahsediyorsun? Yaptırımları gündeme getirenler var. Kılıçdaroğlu kendine göre bizi ters köşe yapmaya çalışıyor. Gerek İncirlik (üssü), gerek Kürecik (üssü), gerekirse ikisi birden... "Bu ülkenin geleceği için biz de bir şey katalım" diyorsanız, o zaman atılan bu adımlarda bize itidali nerede tavsiye edeceğinizi iyi düşünün. Bunlar, bize terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler. Biz nerede itidalli davranacağımızı, nerede kararlı adımlar atacağımızı iyi biliyoruz.

Sabah