Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bay Kemal yalan söyleme, dürüst ol

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve iftira siyasetiyle ilgili, “Tank palet fabriklasını sattınız diyor, ne satması! Yalan söyleme dürüst ol, doğru konuş. Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Satış yok ama adamda yalan bol” dedi. “Bunlar yıllar yılı siyaset yapmadılar. Tam aksine millet düşmanlığı yaptılar.” Diye konuşan Erdoğan, “Siyaset dışı vesayet unsurlarından medet umdular. Bu millet hizmet ekliyor. Bu millet kendisine efendilik yapanlardan hoşlanmıyor. Biz milletimize efendilik değil hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber canlı yayınında dış politikanın yanısıra gündeme dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarına sert tepki gösteren Erdoğan şöyle konuştu:

"YALAN SÖYLEME DOĞRU KONUŞ"

Kemal efendinin konuşup bulduğu Arifiye'deki tank palet fabrikası olayında, orası tamir bakım atölyesiydi, bitmiş tükenmiş bir konumdaydı. Üç firma ihalesine girdi. Sözleşmesinde oraya 50 milyon dolar yatırım yapılacak. Ortak kim BMC'nin yüzde 50 ortağı olan Katar'la. Sattınız diyor, ne satması! Yalan söyleme dürüst ol, doğru konuş. Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Satış yok ama adamda yalan bol. Şu anda orada Leopar tanklarının tamir, bakımı yapıldığı gibi kendimize ait yine aynı şeyler var. Mesela fırtına obüsleri burada üretiliyor, yine yalan.

"BURADAKİ ALAN SADECE KİRALAMADIR"

Oranın alan olarak satılmaya kalksa 20 milyar dolar değeri var diyor. Öyle bir müşteri bulsa da gereğini yapalım. Herhalde emlakçılar falan buna yardım yapmadılar. Buradaki alan sadece kiralamadır ve bu kiralamayla da BMC üç firma arasından çıkıp kiralamıştır.

"ADAM BİZİM YAPTIĞIMIZ BARAJLARI İNKAR EDİYOR"

Az önce Kılıçdaroğlu'nu dinliyorsunuz. Adam bizim yaptığımız barajları inkar ediyor. Biraz vicdanın olsa bu barajların adı var, şunları gideyim göreyim dersin. Bu denizin altında olduğu için Avrasya Tüneli'yle ilgili bir şey konuşamıyor. Marmaray'la ilgili bir şey söyle. Çünkü milyonlarca insan Marmaray'dan geçiyor. Belli bir parti mensubuna yapılmadı bunlar. Tüm vatandaşlarımıza yapılmış olan esaslar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynen o şekilde. Filistinlilerle ilgili benim BM'de hiçbir kelam etmediğimden bahsediyor. Nitekim ayrı bir karede oradaki konuşmamdan görüntüler var. Türkiye'de Filistin meselesini bizim kadar mücadelesini kavgasını veren bir başka siyasi parti yoktur. Sadece işin söz boyutunda değil her türlü Filistin meselesinde kardeşlerimizin yanında yerimizi aldık almaya devam edeceğim. Dün İsmail Heniye yanımıza geldi, ondan 15 gün önce Halid Meşal'le oturduk konuştuk.

"TÜM BU YALANLARI BİLEREK YAPIYOR"

Sen ötelenen, itiklenen insanları kapıları açmak değil kapatılmasından yana oldun. Lider kendi ufkunu, kendi projesini kendisi belirler. Yanında danışmanları varsa dinler ve danışmanlarını dinledikten sonra da onların doğru dürüst olanlarını adeta imbikten suyu sızdırdığı gibi sızdırır. Kılıçdaroğlu siyasetini yalan üzerine bina eden, hakikat üzerinden yapan bir insandır. Bunu da bilerek yapıyor. Tüm bu yalanları bilerek yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortada. Marmaray ortada. Avrasya Tüneli ortada, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu ortada. Böyle bir eseri meydana gelen iktidara bu adamın ağzından bir teşekkür duydunuz. Vereceği cevap, görevinizi yaptı. Bizim yaptıklarımızın açılış törenlerini yapıyorsunuz.

"AÇTIĞIM DAVALARIN HEPSİNİ KAZANIYORUM"

Otoyollar, otabanlar hepsi ortada. Siyaset itibarlı bir iştir. Ama sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şeyin içinde hiçbir zaman olmadı. Bunu öğrenmesi lazım. Muhalefet iktidara aslında istikamet vermeli. Ne yapması gerekiyor, bunu anlatmalı. Muhalefetin yapıcılığı belki olmayabilir, istikamet ver. De ki, 'şu şöyle yapılırsa daha iyi olurdu' ne yazık ki bunu yapmıyorlar. Hakaret üstüne hakaret. Bir Cumhurbaşkanının kendisinden başlıyor, ailesine varıncaya kadar herşeyinde. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum, niye. Yalan siyaseti yapıyor, hakaretler yapıyor. Eleştiri başka, hakaret başka. Türkiye'de muhalefet çok ciddi yaralar alıyor.

"BUNLAR SİYASET DEĞİL TAM AKSİNE MİLLET DÜŞMANLIĞI YAPTILAR"

İngiltere'de seçimi kazandı. Muhafazakar demokrat bir isimdir Boris. Muhalefettik sosyal demokrat olan zat kaybetti. Ne yaptı, 'ben çekiliyorum' dedi. Peki bizdeki sosyal demokrat beyefendi girdiği her seçimi kaybeden kişi değil mi? Kaybettiği halde bir gün kalkıp da insafa gelmedi. Bunlar yıllar yılı siyaset yapmadılar. Tam aksine millet düşmanlığı yaptılar. Siyaset dışı vesayet unsurlarından meded umdular. Bu millet hizmet ekliyor. Bu millet kendisine efendilik yapanlardan hoşlanmıyor. Biz milletimize efendilik değil hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.