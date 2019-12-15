Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu yalan siyaset yapıyor davaların hepsini kazanıyorum

A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaset yaptığını ve Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davaları kazandığının altını çizdi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Hakikat düşmanlığı yapan bir insandır, bilerek yapıyor. Girdiği her seçimi kaybettiği halde duruyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

Bu tür hedefler matematik bir olay değildir. Burada da sapmalar olmak. Mesele bu sapmayı asgari orana indirmektir. Az önce Kılıçdaroğlu'nu dinliyorsunuz. Adam bizim yaptığımız barajları inkar ediyor. Biraz vicdanın olsa bu barajların adı var, şunları gideyim göreyim dersin. Bu denizin altında olduğu için Avrasya Tüneli'yle ilgili bir şey konuşamıyor. Marmaray'la ilgili bir şey söyle. Çünkü milyonlarca insan Marmaray'dan geçiyor. Belli bir parti mensubuna yapılmadı bunlar. Tüm vatandaşlarımıza yapılmış olan esaslar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynen o şekilde. Filistinlilerle ilgili benim BM'de hiçbir kelam etmediğimden bahsediyor. Nitekim ayrı bir karede oradaki konuşmamdan görüntüler var. Türkiye'de Filistin meselesini bizim kadar mücadelesini kavgasını veren bir başka siyasi parti yoktur. Sadece işin söz boyutunda değil her türlü Filsitin meselesinde kardeşlermizin yanında yerimizi aldık almaya devam edeceğim. Dün İsmail Heniye yanımıza geldi, ondan 15 gün önce Halid Meşal'le oturduk konuştuk.

AVRASYA KÖPRÜSÜ, MARMARAY, İSTANBUL-İZMİR YOLU ORTADA

Sen ötelenen, itiklenen insanları kapıları açmak değil kapatılmasından yana oldun. Lider kendi ufkunu, kendi projesini kendisi belirler. Yanında danışmanları varsa dinler ve danışmanlarını dinledikten sonra da onların doğru dürüst olanlarını adeta imbikten suyu sızdırdığı gibi sızdırır. Kılıçdaroğlu siyasetini yalan üzerine bina eden, hakikat üzerinden yapan bir insandır. Bunu da bilerek yapıyor. Tüm bu yalanları bilerek yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortada. Marmaray ortada. Avrasya Tüneli ortada, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu ortada. Böyle bir eseri meydana gelen iktidara bu adamın ağzından bir teşekkür duydunuz. Vereceği cevap, görevinizi yaptı. Bizim yaptıklarımızın açılış törenlerini yapıyorsunuz.