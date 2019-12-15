Başkan Erdoğan'dan 'kadına şiddet' açıklaması!
Kadınlara yönelik şiddete büyük tepki gösteren Erdoğan, ''bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım'' derken bu konulardan asla taviz vermeyeceğini açıkladı.
A Haber canlı yayınında "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gündem Özel" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, son günlerde artık gösterene kadına şiddet olaylarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;
KADINA ŞİDDETTE ACİL FAALİYET PLANI BELİRLENMİŞTİR
Bizim yargı reformu stratejimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bir yandan kanun değişiklikleri hazırlanıyor, diğer yandan idari faaliyetler yürütülüyor. Birinci Yargı Paketi kanunlaştı. Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında değerlendiriliyor. Eksik varsa üzerine gidilecek. 17 yılda kadın haklarının güçlendirilmesi konusunda çok önemli mevzuat düzenlemeleri yaptık. 2010 yılında yaptığımız anayasa değişikliğinde kadınlar için pozitif ayrımcılığını kabul ettik, 2003 yılında aile mahkemelerini sistemimize dahil ettik. TCK'da kadına karşı şiddette fiillerin yaptırımını arttırdık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kurduk. Aile Bakanlığımız bünyesinde ülke genelinde 7 gün 24 saat çalışacak şiddet önleme merkezleri kurduk. Sorunların sadece mevzuat değişikliğiyle çözümlenmesi mümkün değil. Aile Bakanlığmızı, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığını da bir araya getirerek çalışmaları acil faaliyet planı altında belirlemiştir. Kadına şiddette bu olayların hiç vuku bulmadan önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici politikalar üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Kadınların zalimliğe maruz kalmadan birtakım önlemlerin alınması gerekir. Bu konuda toplumun 7'den 70'e eğitilmesi ve bilinçlenmesi gerekiyor.
BU FERYADIN DİNMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM
Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyorum. Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa cumhurbaşkanı olarak elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu konulardan asla taviz veremeyiz.
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