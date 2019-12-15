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Times Gazetesi'nden çarpıcı Doğu Akdeniz başlığı! ''Türkiye meydan okuyor''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019
TİMES GAZETESİ: TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR

İngiliz Times gazetesi, 'nin Fatih ve Yavuz'un ardından 'e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi. Türkiye'nin ile vardığı anlaşma sonrası İngiliz medyası Türkiye 'ye meydan okuyor manşetlerini attı.

Times ve 'nın 27 Kasım'da, deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını imzaladıklarını ve 'nin anlaşmaya tepki gösterdiğini belirtti.

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TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR

Gazete, Türkiye'nin bu adımla 'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.

"CÜRETKAR TÜRKİYE"

Gazetenin 'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haber, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlığını taşıyor.

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