Times Gazetesi'nden çarpıcı Doğu Akdeniz başlığı! ''Türkiye meydan okuyor''
Giriş Tarihi: 15.12.2019
İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi. Türkiye'nin Libya ile vardığı anlaşma sonrası İngiliz medyası Türkiye AB'ye meydan okuyor manşetlerini attı.
Times Türkiye ve Libya'nın 27 Kasım'da, deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını imzaladıklarını ve AB'nin anlaşmaya tepki gösterdiğini belirtti.
TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR
Gazete, Türkiye'nin bu adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.
"CÜRETKAR TÜRKİYE"
Gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haber, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlığını taşıyor.
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