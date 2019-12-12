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ABD Senatosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
ABD SENATOSU'NDAN SKANDAL 'SOYKIRIM' KARARI!

ABD Senatosu 1915 olaylarını '' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylama 1915 olaylarını olarak niteleyen ile sözde kabul edildi.

Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.

Tasarının geçtiğini Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter'dan açıkladı.

Söz konusu tasarı Beyaz Saray'ın ricasıyla önce Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham daha sonra ise Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından bloke edilmişti.

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