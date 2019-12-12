ABD Senatosu'ndan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar! Sözde Ermeni tasarısını kabul ettiler
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
ABD Senatosu 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen Ermeni tasarısını kabul etti. Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.
ABD Senatosu'nda yapılan oylama 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi.
Demokrat Senatör Menendez tarafından 4. kez sunulan tasarıya bu kez itiraz eden olmadı.
Tasarının geçtiğini Demokrat Senatör Bob Menendez Twitter'dan açıkladı.
Söz konusu tasarı Beyaz Saray'ın ricasıyla önce Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham daha sonra ise Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından bloke edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Pakistan'dan tepki: Geniş kapsamlı sonuçları olacak
- O ülkede büyük şok! 73 asker öldü
- İsrail'deki ırkçı saldırıda Hazreti Muhammed'e hakaret
- Türkiye'nin tarihi hamlesi İngilizleri rahatsız etti!
- Bulgaristan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
- Katar ve Malezya'dan "üst düzey" karar
- Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
- Trump uyardı: 15 dakikada kepenk kapatırsınız
- ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidine Rusya'dan tepki
- Trump'tan Greta Thunberg'in "Yılın Kişisi" seçilmesine tepki
Daha Fazla Gör
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?
- Sigaraya zam iddiası… 5 Ocak’ta Sigara fiyatlarına zam var mı? Güncel sigara fiyatları en ucuz sigara ne kadar?
- İçişleri Bakanlığı: Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi
- Şırnak'ta korkunç olay! 13 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladılar...
- Genç YouTuber arkadaşını öldürdü |Video
- Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Trump, Yahudilere gözdağı verdi! Yahudilerden tepki geldi...
- Son dakika: Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
- Ankara'da, 'ihale çetesi'nin lideri yakalandı