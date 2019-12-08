Ceren Özdemir'in kabri çiçek bahçesine dönüştü
Ordu’da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in (20) yakınları, arkadaşları ve sevenleri, mezarını ziyaret edip çiçek bırakarak, dua ediyor.Ordu'da, 3 Aralık'ta evinin bulunduğu apartmanın girişinde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor. Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren'in kabrine gelen arkadaşları, yakınları ve sevenleri dua ediyor, mezara not ve çiçekler b��rakıyor. Ziyaret sırasında arkadaşları, duygu dolu anlar yaşıyor. Kent dışından genç kızın kabrini ziyarete gelenler ise, Özdemir ailesine taziye dileklerinde bulunup acısını paylaşıyor.
"ÇOK POZİTİF İNSANDI"
Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bırakıp, dua eden arkadaşı Hakan Gedik, "Ceren bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Bir gecede arkadaşımızın canına kıydılar. Çok üzgünüz. En son iki hafta önce görüşmüştük. Ceren çok pozitif bir insandı ve hep neşeli olurdu. Arkadaşlarıyla hep uyum içerisinde olan bir insandı. Bugün mezarını ziyaret etmek için gelip çiçek bırakıp, dua ettik, keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı. Olayı duyunca hepimiz şok olduk, çok üzüldük" dedi.
"ARKADAŞIMIZI ÇOK ÖZLÜYORUZ"
Ceren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Yücel Köken de "Ceren ile en son iki üç hafta önce görüşmüştük. Ceren çok iyi bir insandı, sürekli pozitifti. Hayata bakış açısı çok farklıydı. Hiç kimsenin zarar görmemesini isteyen bir kızdı. Arkadaşımızı katlettiler. Duygularımızı anlatamıyoruz, çok üzgünüz. Bütün arkadaşları şok oldu. Bugün elimizden sadece dua etmek geliyor. Şimdiden arkadaşımızı çok özlüyoruz. Keşke bizimle olsaydı" diye konuştu.
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