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Ordu'da binlerce kişi canice öldürülen Ceren Özdemir için toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
BİNLER CEREN İÇİN TOPLANDI

'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen için Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Ceren Özdemir’in arkadaşı , “Ceren de bir hayattı ve daha önünde çok yaşam hayatı olan hayalleri olan biriydi. Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz” dedi.

Fatsa 'nda başlayan yürüyüş 'nda sessiz bir şekilde sona erdi. Yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gerçekleşen yürüyüşe Başkanı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu başkanları, STK temsilcileri, dernekler ve çok sayıda Fatsa halkı iştirak etti. Kalabalık, ellerinden yazılı pankartlarla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

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