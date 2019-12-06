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06.12.2019

Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu...

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i vahşice katleden Özgür Arduç tutuklandı. Ceren yaşasaydı bugün 21. yaş gününü kutlayacaktı. Hem soruşturmayla ilgili ayrıntılarını hem de bugün yaşananları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Ordu'dan aktardı. Öte yandan Ceren Özdemir’in Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş, Ceren ile anılarını anlattı.

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