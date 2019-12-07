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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 2 arkadaşı da firar etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA: CEREN'İN KATİLİNİN 2 ARKADAŞI DA FİRAR ETTİ

’da 20 yaşındaki ’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı ’un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medyadaki iddialar ile ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 'in katli zanlısı 'un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevi'ndeki 2 arkadaşının dün firar ettiği iddia edildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Valilik, emniyet ve savcılık tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

'daki yarı açık cezaevinden ise önceki gün Ö.B. isimli bir hükümlü firar etti. Polis, cezaevi firarisini arıyor.

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