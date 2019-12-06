Başkan Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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