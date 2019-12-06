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Başkan Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEREN'İN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Son dakika haberi... Başkan , 'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'in ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Başkan , 'da bir cinayete kurban giden 'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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