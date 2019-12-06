Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinden nasıl kaçtı?

Ceren Özdemir'in evinin önünde vahşice katleden Özgür Arduç sadece bir katil değil aynı zamanda bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ceren'den önce suç dosyasında bir çocuğu öldürmeye teşebbüsün yanı sıra 19 tane de hırsızlık sabıkası var. Ancak bu kişi bir kez firar etmiş olmasına rağmen iyi halli değerlendirilerek iki kez açık cezaevine gönderildi. 21 suçtan sabıkalı o katil nasıl dışarı çıktı?, Buradaki ihmaller zincirinin kaynağı nerede? Ayrıntılar haberimizde..