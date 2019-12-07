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İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ! 26 TON...

'da düzenlenen iki ayrı operasyonda olarak bilinen 26 ton ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 29 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde operasyon düzenledi.

26 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır olarak bilinen karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın taşındığı tankere el konuldu. İkinci operasyon ise Bağcılar'da bulunan bir TIR parkına düzenlendi. Operasyonlarda 10 numara yağ olarak bilinen toplam 26 ton ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Oktay P.(36) ve Tokaş E.(46) isimli şüphelilere 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

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