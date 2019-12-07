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Erol Olçok'un oğlu Emir Olçok'tan duygulandıran paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
EROL OLÇOK'UN OĞLUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

hain darbe girişimi sırasında şehit olan 'un oğlu , Twitter hesabı üzerinden Başkan Erdoğlan'la eski ve yeni fotoğraflarını paylaşan amcası 'u alıntılayarak, "Biz, dün neysek bugün de oyuz." ifadelerine yer verdi.

hain darbe girişimi sırasında şehit olan 'un kardeşi , şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ve Erol Olçok'un yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı.

"KİM KİMİNLE YÜRÜR, ONA BAKIN SİZ"

Twitter paylaşımında Cevat Olçok, "İnsan vefadır, insan duruştur, İnsan dünü unutmamaktır...'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." ifadelerine yer verdi.

"BİZ, DÜN NEYSEK BUGÜN DE OYUZ"

Amcası Cevat Olçok'un paylaşımını alıntılayan Erol Olçok'un oğlu ise, "Biz, dün neysek bugün de oyuz." dedi.

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