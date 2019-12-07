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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz

Ceren Özdemir'in Özgür Arduç tarafından takip edilerek katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Özdemir'in güvenlik kamerası görüntülerinde bir anlık arkasına baktığı görüntü çok sayıda kadını ayağa kaldırdı. Çok sayıda kadın yaşadığı benzer durumu sosyal medyada paylaşırken ünlü isimler de yaşadıkları acı olayları anlattı.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 10:19
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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz

Ceren'in kendisini takip eden katiline tedirgin bakışı için "O bakışı biz de biliyoruz" diyen kadınlar, yaşadıkları acı olayları anlattı.

CEREN ÖZDEMİR'İN SON GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz

Ece Erken: Uzaklaştırma kararı aldırdım

"Peşimde şu an sapık var zaten. 3 ay uzaklaştırma almasına rağmen cep telefonumu buldu, bana mesaj atıyor. Program yaptığım Beyaz TV'ye geldi, evime kadar geldi. Erdal Ç. isimli şahıs, uzaklaştırma olmasına rağmen peşimde ve gereken yapılmıyor. İnşallah yakalanacak."

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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz

Hande Yener: Evime de geldi

"Bir kere takip ediliyordum, karakola çektim arabayı kaçtı. Biri evime girdi, dava ettim, serbest bırakıldı, kendisinin raporu var. Silahlı koruma tuttum kendime. Tekrar geldiği için yakalattım. Yani aslında ölümden dönmüş oldum. Çünkü iki kez geldi. İlkinde kaçmıştım, ikincisinde akıllı davrandığım için yakalattım."

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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz

Nilüfer: Tedirgin oluyorum

"Bu çok tuhaf bir duygu, mutlaka hepimizin başına bir şekilde gelen bir duygu. Ben çok fazla sokakta tek başıma olmuyorum ama yurtdışında mesela evet tedirgin oluyorum. Birisi çıkar mı karşıma diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Bazen arkandan sessizce gelen ya da yanında ve bir türlü hızını arttırmayan adımlarla seninle eşit hızda yürüyen, böyle tuhaf davranan birini görünce hepimiz korkuyoruz. Ya adımlarını hızlandırıyorsun, ya koşar adım oluyorsun. Böyle bir tedirginlik duygusu varsa artık bugünün Türkiyesinde ve dünyasında bunu hissediyorsan bir şekilde önlemini almalısın. Hepimizin kafasında böyle endişeler var ve yersiz de değil. Demek insanın başına maalesef bu kadar korkunç şeyler de gelebiliyor."

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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz

Selda Alkor: Apartmanda saldırdı

"Soğuk bir kış günüydü. 15.00 matinesine sinemaya gittim, gerilim filmiydi. Film sonrası, bakkala uğradıktan sonra apartman kapısına kadar birinin takibinde olduğumu fark ettim. Asansör çalışmıyordu, girişte zaman geçirdim. Arkamdaki içeri girip yukarı çıkmaya başlayınca herhalde tanımadığım bir komşu oğlu diye düşündüm. Birinci kata çıktığım zaman beklediğini gördüm ve bana saldırdı. Çok gençtim, ben de ona saldırdım. Merdivenlerden yuvarlandık ve kaçtı sonuçta. 7 tırnak kırılmıştı demek ki tırmalamışım fakat beni bıçaklayabilirdi, öldürebilirdi... O boğuşmada üstündeki parka bana kaldı. Şikâyet etmek için ceplerine baktığım zaman, o zaman Türkiye'de olmayan bir sigaradan başka bir şey çıkmadı."