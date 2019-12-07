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Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz
Ceren Özdemir'in Özgür Arduç tarafından takip edilerek katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Özdemir'in güvenlik kamerası görüntülerinde bir anlık arkasına baktığı görüntü çok sayıda kadını ayağa kaldırdı. Çok sayıda kadın yaşadığı benzer durumu sosyal medyada paylaşırken ünlü isimler de yaşadıkları acı olayları anlattı.
Giriş Tarihi: 07.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 10:19
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