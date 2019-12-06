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Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
BAKANLIKTAN CEREN'İN KATİLİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ordu'da 'i bıçaklayarak öldüren 'un Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiğini açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genel müdürlüğümüzce, 'in katil zanlısı 'un güvenlik gerekçesiyle Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan nakledilmesi uygun görülmüştür. Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak, katil zanlısının 05.12.2019 tarihinde Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevkine karar verilmiş ve yapılan planlama doğrultusunda sevk işlemi gerçekleştirilmiştir. Hükümlülerin hangi kurumda kalacağı cezaevi şartları ve güvenlik durumuna göre belirlenmektedir. Bunun dışındaki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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