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Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
HDP'Lİ BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

'ın Beşiri ilçesine bağlı Başkanı 'li , hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, görevlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'li Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı'nın görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

" ili Beşiri ilçesi Başkanı hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Batman 2'nci 'nin 2015/294 esas sayılı dava dosyası derdest olduğu anlaşılmıştır.

"TEDBİR OLARAK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ"

İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı&nın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, 'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Aralarında HDP ve DBP il-ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı ARALARINDA HDP VE DBP İL-İLÇE EŞ BAŞKANLARININ BULUNDUĞU 25 ŞAHIS TUTUKLANDI
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