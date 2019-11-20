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Son dakika: Gaziantep'te HDP ve DBP il başkanları tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
HDP VE DBP İL BAŞKANLARI TUTUKLANDI

'te, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında İl Başkanı ve İl Başkanı 'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü /'nın sözde 'kent meclisi', 'gençlik hareketi', 'cezaevi', 'kadın' ve 'siyasi alan' yapılanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Kasım günü polis tarafından operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen, aralarında ve ' il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 52 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP İl Başkanı ve DBP İl Başkanı 'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

34 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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