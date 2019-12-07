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Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
ULEMA ÇAĞRI YAPTI! O ÜLKEDE FETÖ'YE ŞOK

, gibi yapıların yasaklanması ve engellenmesi konusunda çağrıda bulundu. ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren () geçen yıl yayımladığı ortak fetvada da 'nün tüm faaliyetlerin ve bu faaliyetlere iştirak etmenin haram olduğunu bildirilmişti.

, Müslümanlara zarar veren, şiddet ve terör olaylarına yol açan () gibi yapıların yasaklanması ve engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Uluslararası Sufi Ulema Meclisi (), Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Padang kentinde, dünya barışı ve istikrarının sağlanması, şiddet ve terör olayları ile mücadele, terör örgütleri FETÖ ve hakkında düzenlediği toplantıya ilişkin bildiri yayınladı.

"YASAKLANMALI VE ENGELLENMELİ..."

İslamiyet adına her türlü şiddet ve terörle mücadele ile barışçıl ve hoşgörülü bir dünya toplumu yaratmak amacıyla Müslüman ülkelerin birleşmelerinin teşvik edildiği bildiride, "İslamiyete zarar veren, insanları bölen, şiddet ve terör eylemlerine yol açan FETÖ ve DEAŞ terör örgütü yapılarının içerdiği her türlü anlayış yasaklanmalı ve engellenmeli." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'NÜN DÜNYA TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALINMASINI ÖNERDİKLERİ KAYDEDİLDİ

Bildiride, özellikle FETÖ konusunda, DEAŞ'ı tüm dünyanın terör örgütü kabul ettiği gibi Birleşmiş Milletler'e () FETÖ'nün dünya terör örgütü listesine alınmasını önerdikleri kaydedildi.

Bildiride, ülke birliği ve din kardeşliğini bozan ve radikal terörizme yol açan tüm eylemlerden vatandaşlarını koruma amacındaki Müslüman ülkelerin faaliyetlerinin desteklendiği vurgulandı.

DUTİ ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren () geçen yıl yayımladığı ortak fetvada da FETÖ'nün tüm faaliyetlerin ve bu faaliyetlere iştirak etmenin haram olduğunu bildirilmişti.

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