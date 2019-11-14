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HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'a PKK'dan gözaltı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
HDP'Lİ İSME PKK'DAN GÖZALTI!

Son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ekipleri şafak vakti helikopter ve İHA destekli Gaziantep İl Başkanlığı ile Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı binalarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi.

Operasyonda HDP İl Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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