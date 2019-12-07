Ukrayna'nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu
Ukrayna tarafından geliştirilen 'P-360 Neptün’ isimli gemi savar füze sistemine test sırasında havada ilerleyen Rus yapımı SU-27 savaş uçakları eşlik etti.
Ukrayna Devlet Kurumu Ukroboronprom'un bir parçası olan Ukraynalı Spetstechnoexport Şirketi, 'P-360 Neptün' isimli gemi savar füze sistemini test etti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve 2019 yılının başında ilk testi gerçekleşen füze sisteminin son testi başarıyla gerçekleşti.
TAKİP ETMEYE BAŞLADI
Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak olan seyir füzesinin ateşlenmesinden sonra irtifa kazanan roket bir süre sonra normal seyre dönerek hedefe doğru yol almaya devam etti. Ukrayna Savunma Bakanlığının yayınladığı test görüntülerine göre roketin ilerleyişi sırasında Ukrayna Hava Kuvvetlerinin elinde bulunan Rus yapımı 60 adet SU-27 savaş uçaklarından 2'si roketi takip etmeye başladı.
SEYİR HALİNDEKİ ROKETLE BİRLİKTE UÇTU
Fırlatılan roket ile birlikte savaş uçakları gökyüzünde birlikte yan yana ilerlemeye devam etti. Denizin üzerinde ilerleyen roketin bir süre sonra belirlenen hedefi vurduğu açıklanırken görüntülerde ise sadece roketin ilerleyişi ve savaş uçaklarının roketi takip ettiği görüntüler yer aldı.
Kiev merkezli devlet tasarım bürosu Luch tarafından Sovyet Kh-35 füzesi temel alınarak yerli olarak geliştirilen 280 ile 300 kilometre menzildeki 5 bin ton deplasmana kadar olan tüm donanma platformlarına karşı etkili olduğu belirtilen Neptün, uçuşunun son safhasında aktif radar sistemi ve radar altimetreden aldığı bilgileri kullanarak hedefe karşı saldırıya geçiyor. 870 kilogram ağırlığındaki füzenin harp başlığı ağırlığı ise 150 kilogram olarak açıklandı. Sistemden 3 ile 5 saniye arasında 24 roket aynı anda fırlatılabiliyor.
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