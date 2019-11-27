Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
Gelen son dakika bilgisine göre; Avrupa-Akdeniz Sİsmoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Türkiye'den de hissedildi. Muğla ve İzmir illerinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Yunanistan'daki 5.7 şiddetindeki deprem Muğla ve İzmir'de de hissedildi.
PANİĞE NEDEN OLDU
Saat 10.23'de yerin 6.44 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu.
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