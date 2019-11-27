27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
KOMŞUDA KORKUTAN DEPREM!

Gelen son dakika bilgisine göre; Avrupa-Akdeniz Sİsmoloji Merkezi 'ın Girit Adası açıklarında 5,7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

'da 5.7 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Türkiye'den de hissedildi. Muğla ve İzmir illerinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Yunanistan'daki 5.7 şiddetindeki deprem Muğla ve İzmir'de de hissedildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Saat 10.23'de yerin 6.44 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu.

Son dakika: İşte deprem anı! Kameralara böyle yansıdı SON DAKİKA: İŞTE DEPREM ANI! KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
Peş peşe depremler sonrası deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyardı! İstanbul ve İzmir... PEŞ PEŞE DEPREMLER SONRASI DEPREM KAHİNİ FRANK HOOGERBEETS TÜRKİYE'Yİ UYARDI! İSTANBUL VE İZMİR...
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem! DENİZLİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
İzmir deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir son depremler 27 Kasım! İZMİR DEPREM Mİ OLDU? İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU? İZMİR SON DEPREMLER 27 KASIM!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN