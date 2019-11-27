İzmir deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İzmir son depremler 27 Kasım!

Yunanistan'ın Grit Adası yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in birçok noktasında da hissedildi. Depremi hisseden İzmirliler sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken, bir yandan da depremin şiddetini ve merkez üssünü araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem ile ilgili bilgileri anbean sunuyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte İzmir son depremler 27 Kasım!

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Derneği'ne göre; deprem 56 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Girit Adası'nın kuzeybatısındaki Platanos kasabasına 40 kilometrede mesafede olduğu açıklandı. Deprem İzmir'de de hissedildi. Depremi hisseden İzmirliler detayları araştırıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte İzmir son depremler 27 Kasım!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'de herhangi bir deprem olmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre İzmir'de son 24 saat içinde bir deprem gerçekleşmedi. Ancak Girit merkezli deprem İzmir'de de hissedildi.

SON DEPREMLER 27 KASIM

27 Kasım tarihinde gerçekleşen son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden takip edebilirsiniz. İki sistem de gerçekleşen depremleri anbean paylaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı...

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRAN

BALKANLAR DA SALLANMIŞTI

Başkent Tiran'a 32 kilometre mesafedeki Dıraç kentindeki depremden sadece birkaç saat sonra da Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.