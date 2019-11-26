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Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM!

'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te 'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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